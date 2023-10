Det danske landshold kan for 12. hjemmekamp i træk melde udsolgt, når Kasakhstan kommer på besøg lørdag aften.

Kasper Hjulmands landshold er trods VM-fiasko og gyngende kvalifikationsresultater stadig uhyre populært. Det er ellers ikke altid det indtryk, man får, hvis man tager en rundtur på de sociale medier i forbindelse med landskampe.

Her kan man lynhurtigt finde brugere, der mener, at Hjulmand bør fyres, at landsholdet er #ikkemitlandshold – og at det meste i det hele taget er galt.

Men landstræner Hjulmand advarer mod at tillægge internettet for stor betydning.

Landstræner Kasper Hjulmand under mixed zone på Marienlyst. Herrelandsholdet i fodbold er samlet før EM-kvalifikationskampe, Helsingør, tirsdag den 10. oktober 2023. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Landstræner Kasper Hjulmand under mixed zone på Marienlyst. Herrelandsholdet i fodbold er samlet før EM-kvalifikationskampe, Helsingør, tirsdag den 10. oktober 2023. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Selvfølgelig skal man have kritik, når man ikke spiller godt nok. Men jeg ser ikke de sociale medier som virkeligheden. Jeg synes, at det er et problem, at det nogen gange bliver refereret til som virkeligheden,« siger landstræneren tirsdag i landsholdslejren i Helsingør.«

Han understreger, at han aldrig i det virkelige liv har fået hældt en 'spand lort' – ala det, man kan opleve på de sociale medier.

»Jeg har ikke mødt et eneste menneske, der er kommet hen til og har sagt noget som helst, der minder om det, jeg får refereret fra de sociale medier. Aldrig nogensinde,«

»Så for mig er det ikke virkeligheden, når nogen kaster op i et tastatur.«

Kasper Hjulmand og Danmark møder Kasakhstan i Parken lørdag aften og San Marino på udebane næste onsdag.