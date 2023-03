Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Kære alle. Vi er kede af den betydning nyheden omkring Gary Lineker og Match of the Day har på tværs af afdelingerne i denne weekend'.

Sådan lyder indledningen på en lækket mail, Sky Sports har publiceret.

Mailen er underskrevet af sportsredaktør Barbara Slater og er blevet sendt ud internt til BBC's medarbejdere i kølvandet på beslutningen om at hive Gary Lineker af skærmen, efter han i et tweet kritiserede en ny asylpolitisk aftale, den britiske regering har indgået med Frankrig.

En aftale hvori det blandt andet lyder, at migranter kan nægtes at søge asyl, og at de kan blive sendt tilbage til deres hjemlande eller et tredje land.

Da Gary Lineker blev smidt af skærmen, valgte kanalens eksperter at nedlægge arbejdet i protest.

'Vi forstår, hvor svært det her er for jer allesammen – medarbejderne i BBC Sport og vores freelancere – og vi forstår de stærke følelser forbundet med det her,' skriver Barbara Slater.

Hun forklarer, hvordan BBC har bekræftet, at deres sportsprogrammer denne weekend bliver begrænset, og ændringerne vil skuffe kanalens fans og fodboldholdene.

'Vi arbejder hårdt på at løse situationen, og vi giver jer en opdatering, så snart det er muligt. Tak for jeres arbejde og professionalisme,' lyder det.

BBC oplyste fredag, at Lineker ville kunne vende tilbage til sin rolle på skærmen, når der var blevet indgået en aftale om hans brug af sociale medier.

'Det her er simpelthen en umådeligt ond politik, der går ud over de mest sårbare personer. Der bruges et sprog, der ikke er ulig det, som blev brugt af Tyskland i 30erne. Eller tager jeg helt fejl?' lød det fra ham på Twitter.

Gary Lineker spillede i sin aktive fodboldkarriere blandt andet for klubberne Barcelona, Everton og Tottenham. Han fik også 80 kampe for England og noterede sig for 48 scoringer i landsholdstrøjen.

Efter han lagde fodboldstøvlerne på hylden gik han tv-vejen, og han er nærmest blevet et koryfæ, når det kommer til 'Match of the Day'.