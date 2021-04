Ifølge Bayern München brød træner Hansi Flick lørdag en aftale om tavshed, da han afslørede sine exitplaner.

Bayern Münchens succestræner Hansi Flick smed en bombe efter holdets sejr lørdag, da han offentligt bekendtgjorde, at han har bedt om at blive løst fra sin kontrakt i klubben efter sæsonen.

Der har længe været snak om samarbejdsvanskeligheder mellem Flick og sportsdirektør Hasan Salihamidzic, men udmeldingen kom på et overraskende tidspunkt. Åbenbart også for klubben.

Bestyrelsen i Bayern München har søndag lagt en meddelelse ud på klubbens hjemmeside. Her fremgår det, at man er lidet imponeret over Flicks måde at håndtere sagen på.

»Hansi Flick og FC Bayern blev enige om at fokusere på kampene mod VfL Wolfsburg, Bayer 04 Leverkusen (20. april) og 1. FSV Mainz 05 (24. april), så hele klubben kunne koncentrere sig om de tre vigtige kampe, som ikke skulle forstyrres,« lyder det.

Med andre ord mener klubben, at Flick er gået imod aftalen om at holde det hele internt indtil videre.

Samtidig fastslår klubben, at der ikke er aftalt en fratrædelse med den åbenmundede cheftræner.

»FC Bayern bryder sig ikke om Hansi Flicks ensidige kommunikation og vil fortsætte samtalerne som aftalt efter kampen i Mainz,« skriver Bayern-bestyrelsen.

Ifølge klubben modtog man trænerens ønske om at blive løst fra sin kontrakt ved udgangen af sæsonen »i løbet af ugen«.

Flicks udmelding faldt efter lørdagens 3-2-sejr i Bundesligaen over Wolfsburg. En sejr, der sendte Bayern München godt på vej mod det niende mesterskab på stribe.

56-årige Flick er i gang med sin anden sæson som cheftræner i klubben, efter at han i den forgangne sæson afløste Niko Kovac. Først som midlertidig løsning og dernæst som fast mand på posten.

Tyskerens kontrakt står til at udløbe i sommeren 2023.

I sin første sæson førte han storklubben til triumfer i Bundesligaen, Champions League og den tyske pokalturnering. Siden har holdet også vundet klub-VM samt Super Cup i Tyskland og Europa.

På rygteplan anses han som det tyske fodboldforbunds (DFB) ønskekandidat til at afløse Joachim Löw som tysk landstræner til sommer, når Löw stopper efter EM-slutrunden.