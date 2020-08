Det blev kun til en andenplads i Serie A efter mesteren Juventus, men Inter kan stadig nå at vinde en titel.

Inter nåede for første gang siden 2010 frem til en europæisk semifinale, da holdet mandag aften slog Bayer Leverkusen med 2-1 i kvartfinalen i Europa League.

Står det til Inter-træner Antonio Conte, skal turneringen vindes af Milano-mandskabet, der også tæller Christian Eriksen.

- Vi vil opnå det maksimale. Vi ønsker at gå hele vejen, siger Conte ifølge Sky Sport Italia.

I 2010 vandt Inter The Treble, da holdet blandt andet strøg til tops i Champions League, men siden har holdet været et stykke væk fra succes i Europa.

I mandagens sejr scorede Inter-spillerne Nicolo Barella og Romelu Lukaku til 1-0 og 2-0, inden Kai Havertz reducerede og skabte spænding til det sidste.

Eriksen blev skiftet ind efter omkring en times spil, og han var med til at sikre sejren.

- Vi er tilfredse, fordi det var en god præstation. Vi forberedte os på den rigtige måde, og vi lod aldrig Leverkusen spille bolden komfortabelt rundt.

- Vi gjorde, hvad vi har arbejdet på til træning, siger Conte, som dog godt ville have lukket kampen tidligere.

- Gutterne viste, hvor sultne de er, og de var opsatte på at vise, at det var vigtigt, hvad de gjorde. Vi kan være tilfredse med at være nået til semifinalen, siger Conte.

I semifinalen skal Inter på mandag møde vinderen af opgøret mellem Shakhtar Donetsk og Basel, som spiller tirsdag aften klokken 21.

/ritzau/