- Jeg tror på store ting fra ham, siger Antonio Conte, der ofte har holdt Christian Eriksen på bænken i Inter.

Christian Eriksen kan måske stå over for en ny chance hos den italienske storklub Inter.

Cheftræner Antonio Conte har ofte fravalgt den danske midtbanespiller, og det var begyndt at trække op til en skilsmisse denne vinter mellem de to parter. Men nu vil Conte afprøve Eriksen i en ny rolle.

- Vi har haft tid til at arbejde med Eriksen på det taktiske niveau i positionen som playmaker, som lige nu indtages Marcelo Brozovic.

- Jeg forventer store ting fra ham på den position, siger Inter-træneren ifølge Football Italia til Rai Sport.

Sammenlagt er det blot blevet til omkring 400 minutters fodbold for Eriksen i denne sæson for Inter. Spilletiden fordeler sig over 13 kampe i Serie A og Champions League.

Antonio Conte lader dog til at være tilfreds med Christian Eriksens måde at tackle modgangen på.

- En spiller vil opleve gode og dårlige perioder i løbet af en karriere, og man må vise karakter for at komme ud af de svære tider, siger Conte.

Inter møder onsdag eftermiddag Fiorentina i den italienske pokalturnering, Coppa Italia.

