Inter var foran, men måtte se Barcelona løbe med sejren. Ifølge Antonio Conte manglede nogle spillere energi.

1 minut og 59 sekunder stod der på kampuret, da Inter bragte sig foran i Champions League-braget mod FC Barcelona, og frem mod pausen havde italienerne flere chancer for at udbygge føringen.

Men i stedet for at overraske på Camp Nou løb Inter ind i et nederlag på 1-2 efter Luis Suarez' to scoringer. Det blev ikke et retvisende billede af kampen, mener Inter-træner Antonio Conte.

- Jeg synes, vi fortjente mere i aften. Vi skabte problemer for et fantastisk hold som Barcelona gennem hele kampen.

- Nogle af vores spillere havde nok lidt mindre energi i anden halvleg, fordi de har spillet mange kampe i træk, men jeg synes stadig, vi fortjente mere, siger han ifølge uefa.com.

Inter er startet som lyn og torden i Serie A, hvor holdet har maksimumpoint efter seks runder. Onsdag ville holdet vise, at de også kunne slå en af de helt store fodboldklubber i Europa.

- Vi kom for at spille vores eget spil og vinde. Det var det, vores træner sagde, vi skulle. Jeg synes, vi spillede med stor udstråling i hele kampen, men det er selvfølgelig trist at tage hjem uden point, siger midtbanespilleren Nicolo Barella.

Nederlaget onsdag aften efterlader Inter i en småpresset situation i gruppen. Efter to runder har både Borussia Dortmund og Barcelona fire point i toppen, mens Inter ligesom Slavia Prag har et enkelt.

Tidligere onsdag vandt Dortmund nemlig 2-0 i den tjekkiske hovedstad.

