Coronapausen har været god for Christian Eriksens integration på Inter-holdet.

Det slår holdets træner, Antonio Conte, nu fast foruds for genoptagelsen af Serie A.

»Vi har brugt perioden til at arbejde på både fysiske og taktiske aspekter. Vi har forsøgt at arbejde ud fra et mål om forbedre og studere flere løsninger,« siger Antonio Conte til den italienske klubs egen tv-station:

»Se eksempelvis på Eriksen: Han har nu fundet sig helt til rette. Jeg er glad for det arbejde, vi har gjort. Vi har forfinet den viden, vi allerede havde fået i de foregående måneder sammen. Vores mål er stadig at få det bedste ud af alle spillere i truppen.«

Antonio Conte i sin kampmundering, coronastyle. Foto: FILIPPO MONTEFORTE Vis mere Antonio Conte i sin kampmundering, coronastyle. Foto: FILIPPO MONTEFORTE

Søndag aften skal Inter for første gang i liga-aktion efter coronapausen (efter en cup-optræden for lidt over en uge siden, hvor Christian Eriksen scorede). Her er Sampdoria modstanderen i et hængeparti fra 25. spillerunde med kickoff på et ganske utraditionelt tidspunkt for italiensk fodbold, kl. 21.45.

»Det kræver fokus på, hvordan vi organiserer dagen: Morgenmad, frokost og hvilepauser må med i overvejelserne,« siger Antonio Conte om kampen, der samtidig markerer begyndelsen på et hektisk slutprogram.

Og Inter-træneren har faktisk slet ikke opgivet håbet om at indhente og udfordre førerholdet Juventus i kampen om mesterskabet.

»Med en sejr søndag vil vi kun være seks point fra førstepladsen med 12 kampe tilbage: Det er ikke et umuligt bjerg at forcere. Vi vil gerne afslutte sæsonen på højeste niveau uden at holde igen. Selv om vi har mindre råd til at lave fejl end dem foran os, har vi vilje, entusiasme og passion. Holdet har på alle fronter taget endnu et skridt frem i udviklingen,« siger Antonio Conte.

Juventus har i toppen 63 point for 26 kampe, mens Lazio følger lige efter med 62 point for lige så mange kampe. Inter har på tredjepladsen 54 point for 25 kampe.