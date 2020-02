Træner Antonio Conte erkender, at Christian Eriksen ikke har imponeret for Inter indtil videre.

Det siger Conte på et pressemøde forud for søndagens topbrag mod Lazio.

Han fastslår dog samtidig, at det er helt naturligt, at Eriksen ikke har sprudlet i de fire optrædener, den danske stjerne har fået i Inter-trøjen – heraf tre som indskifter.

»Han arbejder med os og forstår mere og mere de situationer, vi ønsker fra ham,« siger Antonio Conte ifølge Football Italia og fortsætter:

»Jeg ville aldrig have skiftet ham ind så hurtigt, hvis det ikke var for den her nødsituation (Inters mange skader, red.), så det er naturligt, at hans præstationer ikke har været fantastiske, men vi vil se ham fra start, når jeg føler, det er passende,« siger Conte.

Dermed er det altså uvist, om Christian Eriksen er i startopstillingen, når Inter søndag aften gæster Lazio i et opgør, der kan vise sig at blive enormt vigtigt i kampen om det italienske mesterskab.

Inter topper lige nu Serie A med 54 point – samme antal har Juventus. Og lige i hælene på de to klubber følger så Lazio, som står noteret for 53 point.

Antonio Conte ser da også frem til en vanskelig kamp i Rom.

»Det er bestemt en svær kamp. Lazio er et hold, man må forholde sig til i italiensk fodbold, de vandt Coppa Italia sidste sæson og den italienske Supercup i denne sæson.«

»De har forstærket sig og beholdt deres stærkeste spillere. Sidst, men ikke mindst, har Simone Inzaghi (Lazio-træner, red.) gjort et fremragende stykke arbejde, så deres udvikling har været uundgåelig. Planlægning, vision og tålmodighed har givet pote.«

»Jeg vil kalde det en kamp mellem to outsidere. Jeg mener, det er den bedste definition. Lazio kommer med så stor selvtillid, at de uundgåeligt vil gå efter sejren, og det vil vi også,« siger Conte på pressemødet.

Kampen spilles søndag aften kl. 20.45, og du kan følge opgøret live her på BT.dk.