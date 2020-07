Christian Eriksen har ikke haft den nemmeste tid i karrieren, siden han skiftede England og Tottenham ud med Italien og Inter tidligere på året.

Danskeren har ikke leveret på sit vanlige høje niveau, men Inter-træneren Antonio Conte synes, at Eriksen har spillet godt på det seneste.

»Vi har lidt mange tab på det seneste, men vi ser samtidig glasset som halvfyldt, og dem, der har spillet, har givet store svar,« siger han til Inter TV og fortsætter.

»Jeg henviser til spillere som Marcelo Brozovic, Borja Valero og Christian Eriksen, som vi er ved at integrere.«

Antonio Conte roser Christian Eriksen. Foto: MATTEO BAZZI

28-årige Christian Eriksen spillede senest alle 90 minutter, da Inter besejrede Spal med 4-0 i Serie A. Det placerer holdet som nummer to i ligaen – seks point efter Juventus.

Og Antonio Conte er glad for, at hans hold endelig får den ros, som han mener, de fortjener.

»Vi begynder at få anerkendelse for vores arbejde, så vi har gjort det godt indtil videre, og gutterne bliver endelig værdsat.«

»I den foregående periode fik holdet overraskende meget kritik. Men vi er positive, da der er entusiasme at spore,« siger Conte afsluttende.

Christian Eriksen har haft en svær tid i Inter. Foto: JENNIFER LORENZINI

Christian Eriksen har endnu ikke spillet sig til en fast startplads på Inters hold, og det skyldes blandt andet, at han kun har leveret et mål og to assist siden februar i Serie A.

Inter spiller om nye tre point i jagten på Juventus søndag aften, når de møder Roma på udebane.