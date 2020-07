Trods arbejdsomhed mangler Eriksen at træde i karakter hos Inter. I italienske medier svirrer transferrygter.

Selv om Christian Eriksen torsdag aften spillede en større rolle end vanligt for Inter i Serie A, skal der stadig arbejdes på danskerens tilstedeværelse på banen.

Sådan lyder det fra træner Antonio Conte efter en kamp, hvor Inter slog SPAL 4-0 med Eriksen på banen fra start til slut.

- Han er en ret genert fyr, der stadig er ved at vænne sig til en ny virkelighed, en ny type fodbold, siger Conte ifølge Football Italia.

- Han er en fin fyr. Han ankom ikke med nogen form for arrogance, men han må også forstå, at mens generthed er fint uden for banen, så må han også tilpasse sig og forstå visse situationer.

Danskeren skiftede i januar fra Tottenham efter en lang periode med transferrygter.

Han har dog ikke fået mange minutter på banen på det seneste, og de seneste dage har italienske medier, blandt andet avisen Tuttosport, svirret med rygter om, at Inter-træneren vil have danskeren afsted til en ny destination.

Torsdagens udtalelser er ikke første gang, at Conte antyder, at danskerens start i klubben ikke har været problemfri.

Men mod SPAL gik det godt, og Eriksen skal nok finde sig til rette, forsikrer træneren.

- Christian arbejder hårdt og forsøger at vænne sig til bestemte spillemønstre og en liga, som er meget mere taktisk end Premier League, siger Conte ifølge Inters hjemmeside.

- Han er en fin fyr, han er ydmyg og har kvalitet. Han bliver mere og mere aggressiv, og han gjorde det godt. Jeg er glad for ham. Hvis han fortsætter på den her måde, handler det kun om tid for ham.

Christian Eriksen spillede en rolle i både 3-0- og 4-0-målet, hvor han i begge tilfælde havde tredjesidste fod på bolden.

Inter, som ligger på andenpladsen i Serie A med 71 point, har omstillet sig efter coronapausen og forsøger at sætte Eriksen i spil centralt, forklarer Conte.

- Siden coronapausen har vi helt sikkert ændret vores 3-5-2-formation, så vi spiller mellem rækkerne med Eriksen. Derfor har angriberne også ændret deres bevægemønstre, siger Conte ifølge Football Italia.

Trods sejren torsdag halser Eriksen og Inter stadig efter Juventus, der på førstepladsen har 77 point.

/ritzau/