Inters træner, Antonio Conte, øjner muligheden for at sikre klubben et trofæ for første gang i næsten et årti.

Den italienske storklub Inter har fredag aften chancen for at bryde en stime på næsten ti sæsoner uden et trofæ.

Det sker, når den traditionsrige Milano-klub klokken 21 brager sammen med spanske Sevilla i finalen i Europa League.

Holdets træner, Antonio Conte, er glad for at være nået så langt.

Han slår dog samtidig fast, at der nu kun er én ting, der gælder:

- Jeg har indset, at folk kun husker det, når man vinder finalerne. Jeg vandt Champions League, men jeg har tabt fire andre finaler, og de folk, der sætter et aftryk på historien, er dem, der vinder kampe og trofæer, siger Conte.

- Vi skal være stolte af at være nået til vores første finale i ti år. Særligt med en stor klub som Inter. Men historien bliver skrevet af sejrherren, af vinderne. Det er vores motivation til at gå ud og vinde, lyder det.

Inter vandt både mesterskabet og Champions League i 2009/2010-sæsonen, og i 2010/2011 blev det til en sejr i den italienske pokalturnering.

Siden da er trofæskabet dog ikke blevet fyldt yderligere op.

Denne sæson endte Inter blot et enkelt point bag Juventus i den italienske Serie A. Og Conte føler, at holdet har udviklet sig godt i løbet af sæsonen.

- Efter at have arbejdet med de her spillere dag efter dag føler jeg, at spillerne har ydet deres bedste og er blevet mere modige i sæsonens løb.

- Nu er vi her, og vi skal få det bedste ud af muligheden, siger Conte.

Inter råder blandt andre over danske Christian Eriksen. Han har dog haft svært ved at bide sig fast på mandskabet og ventes heller ikke at starte inde i fredagens finale, der bliver spillet i Köln.

