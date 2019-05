Inter argentinske stjerneangriber Mauro Icardi er blevet særdeles upopulær, efter at han og konen har delt nøgenbilleder af dem selv på Instagram.

Men det er altså ikke kun Inters fanfraktion, Curva Nord, som er utilfredse med de pikante billeder.

Den tidligere engelske landstræner Fabio Capello er nemlig også ude med riven efter Inter-spilleren.

Det har fået argentinerens kontroversielle agentkone, Wanda Nara, til at svare skarpt tilbage.

Fabio Capello forstår ikke, hvorfor Icardi ikke har modtaget en form for straf for de letpåklædte billeder.

»Hvis han var på mit hold, så havde han ikke fået lov til at komme ind i omklædningsrummet,« sagde Fabio Capello til italienske Sky.

Men den udtalelse giver Icardis kone, som også er hans manager, ikke meget for.

Hun beskylder Capello for at være dobbeltmoralsk ved at påpege, at hans tidligere Real Madrid-stjerner, David Beckham og Fabio Cannavaro, har lavet 'lignende ting'.

Hun tweetede 'Kære Fabio Capello, som træner, der har du min største respekt, men som kommentator og skribent .. så må jeg minde dig om, at der var topspillere, som fik lov til at komme ind i dit omklædningsrum, som også gjorde 'den slags ting'.'

Om de verbale tacklinger fortsætter, det må tiden vise. Men en ting er helt sikkert.

Argentineren er på kort tid gået fra at være klubbens stjerneskud til bare at være et udskud i Inter på grund af kollapsede kontraktforhandlinger tidligere på året.

De mislykkede forhandlinger fik store konsekvenser for argentineren, som fik frataget sit anførerbind. Han nægtede derefter at tage med til en udebanekamp i Europa League og har nu ikke spillet en kamp for holdet siden 9. februar.

Klubberne Real Madrid og Juventus har været nævnt som interesserede i at købe Mauro Icardi.