Inter var foran 1-0, men indkasserede i tillægstiden til 1-1 ude mod Fiorentina i Serie A.

Det har været nogle turbulente dage i den italienske fodboldklub Inter, som dog sent søndag fik lidt at glæde sig over.

Men i virkeligheden var det meget lidt, da Inter måtte nøjes med 1-1 ude mod Fiorentina, som udlignede i tillægstiden.

Resultatet var dog nok til, at Inter igen overtog førstepladsen i Serie A.

Inter har ligesom Juventus 39 point, men Inter har en bedre målscore.

Inter kom foran efter blot otte minutter, da Borja Valero i det lille felt fik sendt bolden i mål.

Føringen holdt indtil tillægstiden, hvor Dusan Vlahovic dukkede op og udlignede for hjemmeholdet.

Scoringen må have været hård for Inters trup, da der i ugens løb heller ikke har været meget at juble over i klubben fra Milano.

Tirsdag tabte storklubben hjemme til et reservespækket Barcelona-mandskab i Champions League, og det betød, at Inter i stedet måtte se billetten til ottendedelsfinalerne gå til Borussia Dortmund.

Lørdag aflyste klubben så et pressemøde i arrigskab over kritik af træner Antonio Conte i avisen Corriere dello Sport.

Tidligere søndag mistede Inter førstepladsen, da Juventus slog Udinese 3-1 efter to scoringer af Cristiano Ronaldo.

AS Roma slog hjemme Spal med 3-1.

Dermed har romerne 32 point på fjerdepladsen.

