Inters stjerner måtte nøjes med 1-1 ude mod Lecce og kan tabe terræn til Juventus, som spiller senere søndag.

Den italienske storklub Inter snublede søndag i topstriden i Serie A, da klubben på udebane mod Lecce måtte nøjes med 1-1.

Dermed er Inter på andenpladsen i rækken stadig et point efter Juventus, som senere søndag kan opnå et forspring på fire point, hvis Juventus besejrer Parma på hjemmebane.

Inter var storfavorit til opgøret ude mod Lecce, der ligger lige over nedrykningsstregen, men stjernerne fra Milano måtte vente længe på at øjne tre point.

Først i det 72. minut lykkedes det Inter at komme foran 1-0, da forsvarsspilleren Alessandro Bastoni var gået med frem og headede bolden i mål efter et oplæg i venstre side fra Cristiano Biraghi.

Inter kunne dog blot glæde sig over udsigten til sejren i fem minutter, for så satte Lecces Marco Mancosu foden på et indlæg og sendte bolden i mål til 1-1.

Tidligere søndag vandt AC Milan med Simon Kjær med i hele opgøret med 3-2 over Udinese, der havde Jens Stryger Larsen som målscorer i Milano.

Andreas Skov Olsen var på bænken i hele opgøret for Bologna, som hjemme spillede 1-1 mod Verona.

Det italienske mesterskab har længe lignet et opgør mellem Juventus og Inter, men efter 11 sejre i træk blander Lazio sig også i topstriden.

Lazio har på tredjepladsen to point op til Inter.

