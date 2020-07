Med et sent straffesparksmål fik Inter et point med sig fra kampen mod Roma, som endte 2-2.

Juventus har fra sofaen kunnet se sine nærmeste rivaler smide point denne weekend.

Atalanta spillede uafgjort lørdag, og søndag måtte Inter også dele med Roma, da det endte 2-2.

Det giver Juventus mulighed for med en sejr over Lazio mandag at tage et stort skridt tættere på endnu et mesterskab. Tre point vil sende holdet otte point foran med fire runder tilbage.

Inters ene point sender holdet op på andenpladsen, et enkelt point foran Atalanta.

Mens det altså ikke blev til en sejr, så kan Christian Eriksen og co. glæde sig over at have sikret en slutplacering i top-4 og dermed en billet til næste sæsons Champions League-gruppespil.

Inter kom ellers tidligt foran søndag mod Roma, da Stefan de Vrij efter et kvarter headede et hjørnespark i mål.

Milano-klubben så ud til at kunne gå til pause med føringen, men Leonardo Spinazzola udlignede til 1-1 i første halvlegs ekstratid. Det var egentlig Stefan de Vrij, der vinklede den i eget net, men Spinazzola blev noteret for målet.

Henrikh Mkhitaryan gjorde det til 2-1 kort inde i anden halvleg.

Inter pressede på for at udligne. Christian Eriksen blev skiftet ind efter 69 minutter, og cirka 20 minutter senere fik holdet sin største mulighed for at skabe lighed på måltavlen.

Victor Moses blev nedlagt i feltet, og der blev dømt straffespark. Det sendte Romelu Lukaku i kassen, og så endte det altså med et point til hver.

/ritzau/