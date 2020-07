Christian Eriksen blev skiftet ind i det 89. minut, da Inter på hjemmebane besejrede Napoli.

Christian Eriksen sad på bænken i stort set hele kampen, da hans italienske klub, Inter, sent tirsdag tog et skridt mod at slutte på andenpladsen i Serie A efter Juventus, der søndag kunne fejre klubbens niende mesterskab i træk.

Inter vandt hjemme i Milano med 2-0 over Napoli og har nu med én spillerunde tilbage 79 point, mens Atalanta har 78 point på tredjepladsen. Netop Atalanta tager imod Inter i sidste spillerunde på lørdag.

På fjerdepladsen har Lazio 75 point, men Rom-klubben mangler at afvikle to kampe. De fire øverste i ligaen er dog alle klar til Champions League i næste sæson.

Første halvleg var aldeles livlig og underholdende med mange gode chancer for særligt Inters vedkommende. Danilo D'Ambrosio var dog ene om at komme på tavlen i de første 45 minutter.

Et indlæg fra højre passerede i første omgang på tværs af feltet, hvor Cristiano Biraghi fik bolden under kontrol og serverede for D'Ambrosio, der fra 12 meters afstand scorede fladt ved den ene opstander.

Efter pausen overlod Inter mere initiativ til Napoli, der forsøgte sig ivrigt, men oftest var uden den sidste farlighed.

Så var der mere snert over sagerne, da Lautaro Martinez efter 73 minutter tog et langt sololøb og afsluttede perfekt ved den ene opstander og fordoblede føringen til 2-0.

Først i kampens 89. minut blev Eriksen sendt i aktion, men han nåede ikke at udrette det store trods seks minutters tillægstid.

Tidligere tirsdag aften havde Atalanta midlertidigt sat sig på andenpladsen med en udesejr på 2-1 over Parma, der var uden den skadede angriber Andreas Cornelius.

Midterholdet Parma bed ellers godt fra sig inden pausen og kom foran ved Dejan Kulusevski i slutningen af første halvleg, men to flotte Atalanta-mål vendte det hele på hovedet i de sidste 20 minutter.

Først hamrede Ruslan Malinovskij et frispark i nettet, og med seks minutter tilbage scorede Alejandro Gomez sejrsmålet. Han spillede finurligt bolden mellem benene på en modstander, hvorefter han huggede bolden ind fra en position lidt uden for feltet.

Dermed er Atalanta oppe på 98 ligamål i sæsonen. Til sammenligning har Juventus scoret 75.

