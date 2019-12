Hverken Inter eller Roma scorede, da de to italienske tophold fredag mødte hinanden i Serie A.

Det blev til et point til hver, da Inter og Roma fredag mødte hinanden i den bedste italienske fodboldrække, Serie A.

De to tophold spillede 0-0, hvilket betyder, at Inter på tabellens førsteplads har 38 point, mens Roma på fjerdepladsen har 29.

Dermed kan Juventus, der er to point efter Inter, lørdag generobre førstepladsen, som holdet mistede søndag, når Cristiano Ronaldo og co. møder Lazio.

Optakten til kampen mellem Inter og Roma har handlet om meget andet end fodbold.

På torsdagens forside af Corriere dello Sport havde den italienske sportsavis sat et billede på af Inters Romelu Lukaku og Romas Chris Smalling under overskriften "Black Friday".

Det fik flere italienske klubber til at tage afstand fra avisen, der af flere blev beskyldt for diskrimination.

I artiklen blev de to spillere rost for deres kamp mod racisme, men det var der på grund af den kontroversielle forside ikke mange, der hæftede sig ved.

Så sent som i sidste uge skrev samtlige Serie A-klubber i et åbent brev, at de har gjort alt for lidt for at bekæmpe racisme i italiensk fodbold.

/ritzau/