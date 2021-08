Christian Eriksen har onsdag morgen besøgt sine holdkammerater og staben i Inter – og han har det godt.

Det oplyser den italienske storklub på sin hjemmeside.

»Den danske midtbanespiller har det godt og er i fremragende fysisk og psykisk forfatning,« skriver de blandt andet i den korte meddelelse.

Christan Eriksen vil nu gennemgå et genoptræningsprogram, der er lavet af de danske læger i København.

Det er således dem, der vil følge op på Eriksens udvikling, skriver Serie A-klubben, der samtidig fortæller, at de danske læger konstant vil holde Inters medicinske stab informeret og opdateret.

Det var B.T., der tirsdag kunne afsløre, at den danske stjerne var landet i Milano lidt over syv uger efter, at han kollapsede midt på banen i Parken med hjertestop.

Det skete i slutningen af første halvleg i EM-opgøret mod Finland 12. juni. Kort tid efter fik den 29-årige midtbanespiller indopereret en ICD-enhed, der er en slags pacemaker på Rigshospitalet i København.

Siden har han tilbragt sommeren i ro sammen med sin familie og uden for mediernes søgelys.

Men tirsdag var han ifølge B.T.s oplysninger landet i det italienske by for at mødes med sin arbejdsgiver.

På et møde med blandt andre Inters sportsdirektør, Giuseppe Marotta blev der blandt andet snakket fremtidsplaner.

