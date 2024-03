På en fremragende anden halvleg vandt Inter 4-2 over AS Roma og udbyggede føringen i den italienske Serie A.

Inter styrer fortsat mod det italienske mesterskab, og det er svært at se, hvad der skal bremse milaneserne i denne sæson.

Bagud med 1-2 fik Inter lørdag aften vendt det til en 4-2-sejr ude over AS Roma i Serie A.

Med sejren topper Inter rækken med 60 point. Juventus har syv point færre på andenpladsen.

Roma gjorde ellers sit til at forsøge at skabe spænding i den italienske topstrid. Men Inter var generelt stærkest set over hele kampen og især i anden halvleg.

Inter kom bedst fra start og foran 1-0 efter 17 minutter. Det var Inter-stopperen Francesco Acerbi, der headede bolden i mål fra en ellers vanskelig position.

Ti minutter senere udlignede Romas forsvarsspiller Gianluca Mancini til 1-1, og det skulle blive endnu bedre for romerne kort før pausen.

Her leverede Roma-angriberen Stephan El Shaarawy et spektakulært mål, da bolden tog træværket flere gange, inden den gik i mål til 2-1.

Begge romernes mål kom efter oplæg fra den formstærke midtbanespiller Lorenzo Pellegrini.

I anden halvleg stod der Inter på det meste, og det førte til tre mål - to af dem inden for blot syv minutter.

Efter 49 minutter udlignede Inter-angriberen Marcus Thuram til 2-2 efter et oplæg fra Matteo Darmian.

Syv minutter senere var Thuram på spil igen tæt inde foran mål. Det var dog ikke franskmanden, men derimod Roma-backen Angelino, der blev noteret for et selvmål.

Inters forsvarsspiller Benjamin Pavard var ved at lave et formidabelt mål på langskud, men bolden tog ydersiden af stolpen.

I kampens tillægstid øgede Inter til 4-2 i en anden halvleg, hvor førerholdet satte tingene eftertrykkeligt på plads.

Tidligere lørdag vandt Lazio 3-1 ude over Cagliari. Gustav Isaksen startede inde for Lazio, og den tidligere FC Midtjylland-spiller spillede de første 84 minutter.

/ritzau/