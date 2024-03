Inter vandt uden de store problemer med hele 4-0 på udebane over Lecce i den italienske Serie A.

Ingen lader til at kunne true Inter i kampen om det italienske mesterskab.

Søndag aften var Inter på besøg hos Lecce, og det endte med en overlegen sejr på 4-0 trods brug af adskillige reserver.

Især en spiller stjal rampelyset for Inter, og det var angriberen Lautaro Martínez, der med to scoringer i kampen rundede 100 mål i Serie A.

Efter et kvarter scorede Lautaro Martínez til 1-0 og nåede dermed milepælen. Oplægget stod midtbanespilleren Kristjan Asllani for.

Ti minutter inde i anden halvleg øgede midtbanespilleren Davide Frattesi til 2-0 fra tæt hold efter et indlæg fra angriberen Alexis Sánchez.

Lautaro Martínez var ikke færdig med at lege med og scorede to minutter senere til 3-0. Dermed var kampen reelt afgjort.

Det var argentinerens mål nummer 101 i Serie A og ligascoring nummer 22 i denne sæson. De 22 kasser er det højeste antal i en enkeltstående Serie A-sæson for verdensmesteren.

Forsvarsspilleren Stefan de Vrij lukkede og slukkede for Inter til slutresultatet 4-0.

I søndagens tidlige kamp vandt Juventus knebent med 3-2 hjemme over Frosinone på et mål fem minutter inde i tillægstiden.

Det var Juventus-stopperen Daniele Rugani, der fandt vej til nettet fra en spids vinkel efter et hjørnespark i kampens døende sekunder.

Angriberen Dusan Vlahovic havde forinden scoret to mål for Juventus, der er inde i en vanskelig periode og også viste store svaghedstegn i søndagens kamp.

De forsvarende mestre fra Napoli spillede søndag eftermiddag 1-1 ude mod Cagliari. Jesper Lindstrøm blev skiftet ind og fik det sidste lidt over et kvarter for Napoli i kampen på Sardinien.

Angriberen Victor Osimhen scorede for Napoli efter 65 minutter, mens Cagliaris Zito Luvumbo udlignede dybt inde i tillægstiden.

Med søndagens resultater topper Inter rækken med ni point ned til Juventus på andenpladsen. Napoli er nummer ni i rækken langt fra titelkampen.

/ritzau/