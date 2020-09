Det bliver sværere og sværere at se Christian Eriksen spille en stor rolle i Inter.

I den første halvsæson fik han slet ikke bidt sig fast på holdet, og nu er klubben kun et lægetjek og en underskrift fra at præsentere en ny mand til midtbanen – til forskel fra Eriksen er han træner Antonio Contes mand, nyerhvervelsen Arturo Vidal.

»Jeg har virkelig svært ved at se, hvor Eriksen skal finde en plads på det her Inter-mandskab med Conte som cheftræner. Eriksen er ikke og har ikke på noget tidspunkt været Contes valg. Det er Vidal, som kommer med en stærkere fysik og passer bedre ind på Contes hold. Vi har et par gange, mens kameraet har været slukket, hørt Conte sige, at han synes, at Eriksen er for svag og sky, og han får bare for lidt spilletid, så hans fremtid er usikker,« siger Inter-reporteren hos den italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport Carlo Angioni.

Ifølge den velinformerede journalist kan det for Eriksen gå fra slemt til endnu værre, hvis Inters cheftræner får opfyldt sit helt store ønske i dette transfervindue.

Eriksen i Inter Christian Eriksen skiftede fra Tottenham til Inter i januar 2020. Sådan ser danskerens spilletid ud for den italienske klub i betydende kampe siden debuten. I alle turneringer er han startet flere gange på bænken, end han er startet på banen. I Serie A: 8 kampe i startopstillingen (udskiftet 6 gange).

9 kampe som indskifter.

I alt 701 minutter af 1.530 mulige minutter – 1 mål, 2 assist. I Coppa Italia: 1 kamp i startopstillingen (udskiftet 1 gang).

2 kampe som indskifter.

I alt 161 minutter af 270 mulige minutter – 1 mål, 0 assist. I Europa League: 2 kampe i startopstillingen (udskiftet 0 gange).

4 kampe som indskifter.

I alt 240 minutter af 360 mulige minutter – 2 mål, 1 assist.

»Conte har én topprioritet, og det er at hente N'Golo Kanté fra Chelsea. Hvis han får indfriet det mål, er det game over for Eriksen. Det er helt sikkert. Inter går efter Kanté nu, og hvis han også kommer, vil der ikke engang være plads til Eriksen på bænken, for klubben har en stor tro på de yngre centrale midtbanespillere Nicolo Barella og Stefano Sensi, og så skal Eriksen med sikkerhed ud. Det kan godt være, at en klub som Real Madrid har råd og plads til tre centrale midtbanespillere på bænken, men det har Inter ikke,« forklarer Carlo Angioni.

Han fortæller, at Inter og Kantés klub Chelsea arbejder på en pris, der lyder på 40 millioner euro, og det er lige nu knasten, der gør, at franskmanden fortsat er i England og ikke i Milano.

Det er samtidig her, Eriksen kan få en anden rolle ifølge Angioni. Nemlig som del af, at denne transfer kan gå op.

»De arbejder på at købe Kanté, men pengene er der ikke endnu, og selv om de kinesiske ejere af klubben har masser af penge og også bruger dem, er meldingen, at de skal sælge for at købe flere. Så håbet er, at man måske kan sælge Eriksen for 25 millioner euro og så finde de sidste 15 millioner euro. Det er det, de sidste to uger af transfervinduet vil gå med,« lyder det fra Inter-journalisten, der maksimalt ser Eriksen blive til vinter, hvis han ikke får mere spilletid.

Eriksen kan snart være fortid i Inter.

»Der er som bekendt et EM næste sommer, og som fodboldiagttager og ikke journalist tror jeg ikke, at han vil sidde på bænken indtil da. Du er nødt til at give det et år i en ny klub for at finde ud af, om det er det rette sted for dig, men hvis han ikke finder en plads på holdet inden da, tror jeg, at han smutter. Det var direktøren, Giuseppe Marotta, som hentede Eriksen, og han mener, at Eriksen er god nok til at blive, og han har nogle få gange sagt, at han kan blive en nøglespiller, men når du ikke spiller, tæller ord ikke,« pointerer Carlo Angioni.

Christian Eriksen fik kun fuld spilletid i to kampe i Serie A i sidste sæson.