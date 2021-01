Christian Eriksen er officielt sat til salg efter en mildest talt turbulent periode i sin klub, Inter.

Men nu tyder noget på, at klubben – eller i hvert fald manager Antonio Conte – er vendt på en tallerken og alligevel gerne vil beholde den danske stjerne.

Han har nemlig store forventninger til Eriksen i en ny taktisk rolle. Det afslører han i et interview med RAI Sport ifølge Football Italia.

»Vi har haft tid til at arbejde med Eriksen på det taktiske plan i form af den playmaker-position, som Marcelo Brozovic udfører i øjeblikket. Jeg forventer store ting fra ham i den position,« lyder det fra Conte.

Foto: ALBERTO LINGRIA Vis mere Foto: ALBERTO LINGRIA

Eriksen har ellers haft en yderst skuffende sæson i den italienske storklub, hvor meget af tiden er blevet brugt på bænken, mens de få indhop heller ikke har kastet store præstationer af sig.

Det fik senest den italienske presse til at tildele danskeren prisen 'Den Gyldne Skraldespand', der går den til den udenlandske spiller, der har klaret sig dårligst i Serie A i løbet af et år.

Men på trods af meget modgang, så er det nu, at Eriksen kan bevise sit værd, mener Conte.

»I en karriere som fodboldspiller vil der komme gode og mindre gode perioder, men man er nødt til at have karakterstyrken til at komme fri af disse udfordringer,« siger han.

Antonio Conte har store forventninger til Christian Eriksen, efter han er blevet tildelt en ny rolle. Foto: JENNIFER LORENZINI Vis mere Antonio Conte har store forventninger til Christian Eriksen, efter han er blevet tildelt en ny rolle. Foto: JENNIFER LORENZINI

Op til søndagens opgør mod Roma var der også tegn på, at Eriksen også efter dette transfervinduet vil være at finde i Milano-klubben.

»Du ved udmærket godt, hvad jeg vil svare dig. Jeg har allerede sagt, at der ikke vil være nogen til- eller afgange i dette transfervindue,« sagde den italienske træner til et franske medie, der grundet de mange PSG-rygter, spurgte ind til danskerens situation.

Og med den nye rolle tyder noget derfor også på, at Christian Eriksen er med fra start onsdag, når Inter gæster Fiorentina i ottendedelsfinalen i den italienske pokalturnering Coppa Italia.

Opgøret spilles klokken 15.00.