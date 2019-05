Den italienske fodboldklub Inter har ansat italieneren Antonio Conte som ny cheftræner. Det oplyser Inter på sin hjemmeside.

Han afløser Luciano Spalletti, der blev fyret torsdag.

Den 49-årige Antonio Conte har senest været manager i den engelske Premier League-klub Chelsea, hvor han blev fyret i 2018 efter to sæsoner i klubben.

Tidligere har han blandt andet været cheftræner for Juventus og det italienske landshold.

- Jeg er sikker på, at Antonio Conte er en af de bedste trænere på markedet, siger Inter-præsident Steven Zhang i en pressemeddelelse.

- Jeg er overbevist om, at han vil hjælpe os til at nå vores mål og opfylde vores mission, som altid har været den samme - at gøre denne klub til en af verdens bedste, siger han.

Inter sluttede i den forgangne sæson som nummer fire i den italienske Serie A, hvilket sikrede klubben adgang til næste sæsons Champions League.

Det er ikke oplyst, hvor lang en kontrakt Antonio Conte har fået.

/ritzau/