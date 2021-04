Inter med Christian Eriksen øger forspring i toppen af Serie A efter sejr over Bologna med Andreas Skov Olsen.

Inter ligner mere og mere et kommende italiensk mesterhold ovenpå ni Serie A-titler til Juventus i træk, efter at Inter lørdag aften snuppede den niende ligasejr på stribe.

På udebane vandt Inter med 1-0 over midterholdet Bologna, og dermed øgede Inter sit forspring i toppen til den nærmeste forfølger, AC Milan, til otte point.

Inter har endda spillet en kamp mindre end Milan, der tidligere lørdag spillede 1-1 hjemme mod Sampdoria.

Der var tale om et danskermøde fra start, da Christian Eriksen var en del af Inters midtbane, og Andreas Skov Olsen, der onsdag scorede to danske mål mod Østrig, var valgt til Bolognas højrekant.

Begge gjorde opmærksom på sig selv i starten af første halvleg. Eriksen med et frispark langt udefra, som strøg fladt forbi stolpen, og Skov Olsen med snævre driblinger og et indlæg, der var ved at blive farligt, men begge forsvandt siden ud af kampen.

Som så mange gange før i sæsonen var Romelu Lukaku mand for at sikre en Inter-triumf.

Nøjagtigt en halv time var spillet, da belgieren headede kraftfuldt mod mål. Keeper Federico Ravaglia afværgede flot i første omgang, men Lukaku kunne nemt skovle riposten ind til 1-0, efter at bolden også havde ramt af stolpen.

Bologna forsøgte at bryde Inters stærke defensiv ned, men det blev ved et par halve chancer til Roberto Soriano i første halvleg.

Kort inde i anden halvleg var Lautaro Martinez tæt på at fordoble føringen med en afslutning på stolpen, men ellers spillede Inter henholdende med målet om at forsvare føringen og satse på kontraangreb.

Efter en time blev Eriksen så pillet ud, mens Bologna holdt Skov Olsen på banen indtil 80. minut i jagten på udligningen, men den unge dansker fandt ikke samme storhed frem som i landskampen mod Østrig.

Og Bologna-holdet manglede generelt lige det sidste for at true Inters sejr.

