Inter snuppede sin i alt 12. sejr i træk hjemme mod Genoa og fører nu Serie A med 15 point.

Milano-klubben Inter er slet ikke til at stoppe i denne sæson. I hængepartiet i Serie A's 28. spillerunde vandt Inter hjemme med 2-1 over Genoa mandag aften.

Det var Inters niende ligasejr i træk, og regner man alle turneringer med, har Inter vundet 12 kampe på stribe.

Med 11 runder tilbage fører Inter med 15 point ned til Juventus på andenpladsen, og det er ikke længere et spørgsmål, om Inter bliver mester, men snarere hvornår det sker.

Genoa var faktisk det seneste hold til at tage point fra Inter i den uafgjorte kamp på hjemmebane sidst i december, men denne gang var Genoa sagesløs.

Den tidligere Brøndby-spiller Morten Frendrup blev skiftet ud efter første halvleg, efter at han som den første spiller blev noteret i dommerens bog for et gult kort efter 20 minutter.

Genoa spillede sin chance den første halve time, men blev så stoppet af Kristjan Asllanis åbningsmål.

Inter nåede også at komme på 2-0 inden pausen, da Alexis Sánchez, der havde assist på det første mål, udnyttede et straffespark.

Genoa fik skabt spænding i anden halvleg, da den mexicanske forsvarsspiller Johan Vasquez hamrede reduceringen ind efter otte minutter.

