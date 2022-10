Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En noget spektakulær scene udspillede sig på lægterne, da Inter lørdag aften mødte Sampdoria.

For undervejs i kampen blev et stort område, hvor Inters mest inkarnerede fans - de såkaldte ultras - står, nemlig først stille, inden bannere blev pillet ned og til sidst tømt, da fansene forlod stadion i pausen.

Årsagen skyldtes ikke, at fansene var utilfredse med spillet på banen - nej, deres udvandring skyldtes, at en nyhed om et dødsfald løb ind undervejs i opgøret.

Nemlig nyheden om, at den mangeårige leder for Inters ultras Vittorio Boiocchi var blevet skudt på åben gade og afgået ved døden kort før kampen, der gik i gang klokken 20.45.

Appresa la notizia della morte dello storico capo ultrà Boiocchi, a fine primo tempo di #InterSampdoria molti tifosi della curva nord interista stanno lasciando lo stadio pic.twitter.com/uDeJ5m2bLb — franco vanni (@franvanni) October 29, 2022

Det skriver La Gazzetta Dello Sport.

Boiocchi blev ifølge den store italienske avis dræbt af skuddene i Figino-distriktet i den vestlige del af Milano, ikke langt fra hans bopæl.

Den 69-årige ultras-leder var før sin død ikke et af Guds bedste børn.

Han var ifølge La Gazzetta Dello Sport i fængsel i 26 år af sit liv og nåede at være dømt ti gange - blandt andet for international narkokriminalitet, kriminelle sammensværgelser, kidnapning og røveri.

Opgøret på banen endte 3-0 til Inter, der altså måtte spille kampen færdig i en noget mere stille atmosfære end normalt.