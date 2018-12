Tusindvis af italienske fodboldfans tog til kamp 26. december for at overvære braget mellem Inter og Napoli. En kamp, der nu har fået et tragisk efterspil.

For en 35-årig italiensk Inter-fan vendte aldrig hjem til sin familie, da han inden kampen blev kørt ned af en bil med Napoli-fans ombord. Det skriver adskillige udenlandske medier, herunder BBC og Football Italia.

Den 35-årige mand blev med det samme kørt til hospitalet, men han døde efterfølgende af sine kvæstelser.

Sammenstødet fandt sted blot få minutter fra San Siro, hvor det store opgør fandt sted. 10 små varevogne med Napoli-fans kom kørende, og de blev hurtigt omringet af op imod 100 mennesker, der stod klar med pinde, skriver BBC. Det resulterede i, at to blev kørt ned - herunder den 35-årige, der altså ikke overlevede sammenstødet med bilen.

Napolis Kalidou Koulibaly fik to advarsler og blev sendt tidligt i bad. Foto: ALBERTO LINGRIA Vis mere Napolis Kalidou Koulibaly fik to advarsler og blev sendt tidligt i bad. Foto: ALBERTO LINGRIA

Han var ikke den eneste, der kom til skade inden kampen, for fire Napoli-fans måtte også undersøges. Én af dem blev stukket med en kniv, fortæller politiet, der havde meget at se til i forbindelse med kampen, hvor tre Inter-fans blev anholdt som følge af optøjerne. Og også under selve opgøret var der ballade. For Napolis Kalidou Koulibaly, der fik rødt kort i kampen, blev chikaneret af racistiske tilråb fra Inters fans. Det hævdede han selv, og det samme gjorde klubbens træner Carlo Ancelotti.

'Jeg er ked af nederlaget og for at svigte mine brødre. Men jeg er stolt af min hudfarve. At være fransk, senegalesisk, napolitansk,' skrev Koulibaly på Twitter efter opgøret, som Inter vandt med 1-0. Og Carlo Ancelotti lagde ikke skjul på, han var utilfreds med, hvordan kampen forløb på tribunerne.

»Der var en underlig stemning, og vi bad om at få stoppet spillet tre gange. Speakeren måtte sige noget tre gange. Koulibaly var helt sikkert irriteret. Normalt er han meget rolig og professionel, men han var offer for abelyde gennem hele kampen. Vi bad om, at der skete noget tre gange, men kampen fortsatte,« sagde Carlo Ancelotti med henvisning til, at stadionspeakeren tre gange forsøgte at stoppe de racistiske tilråb.

Inter er efterfølgende blevet straffet for de racistiske tilråb, og storklubben skal nu spille to hjemmekampe i Serie A uden tilskuere.