Juventus tabte et skridt i kampen om at genvinde mesterskabet i Italien med et nederlag på 0-2 til Inter.

Juventus har vundet det italienske mesterskab i ni år i træk, men måske bliver det et andet hold i denne sæson.

Inter vandt søndag aften med 2-0 hjemme over Juventus i det største opgør i denne spillerunde i Serie A.

I toppen af rækken er de to Milano-klubber, AC Milan og Inter, placeret. Milan har 40 point efter 17 kampe, mens Inter har samme antal point efter en kamp færre.

Juventus befinder sig nede på femtepladsen med 33 point efter 17 kampe.

I søndagens fodboldkamp var Inter hele tiden et skridt foran Juventus, og det gav bonus efter 13 minutter.

Den tidligere Juventus-spiller Arturo Vidal headede 1-0-målet i nettet efter et godt indlæg fra velspillende Nicolo Barella.

Ti minutter senere var den gal igen i Juventus-forsvaret.

Den brølstærke Inter-angriber Romelu Lukaku hamrede mod mål, og Juventus-keeper Wojciech Szczesny parerede bolden lige ud til Lautaro Martinez.

Men den argentinske Inter-angriber var ikke i stand til at sætte bolden i det tomme bur.

Der blev ikke scoret flere mål i første halvleg på Giuseppe Meazza.

Kort inde i anden halvleg sendte Inter-stopperen Alessandro Bastoni en forrygende aflevering op til Barella, som løb ned og fordoblede føringen.

Stjernespilleren Cristiano Ronaldo spillede en anonym kamp i Juventus-angrebet, som generelt havde det svært over for en stærk Inter-defensiv.

Den danske landsholdsspiller Christian Eriksen så hele kampen fra Inters bænk.

/ritzau/