»Christian Eriksen forlader os til januar.«

Så klar er meldingen fra Inter-direktør Beppe Marotta.

Det fortæller han til mediet Sky Sport Italia, hvor han altså bekræfter, at det ellers på papiret storslåede ægteskab mellem Christian Eriksen og Inter er ved at nå sin ende.

»Jeg kan bekræfte, at Christian Eriksen er på transfer-listen,« siger han også.

Et billede, vi desværre har set alt for ofte: Christian Eriksen på bænken og med overtrækstrøje på. Foto: MASSIMO PINCA Vis mere Et billede, vi desværre har set alt for ofte: Christian Eriksen på bænken og med overtrækstrøje på. Foto: MASSIMO PINCA

»Han passer ikke med vores planer, og han har haft vanskeligheder her i Inter. Jeg tror, at det er det rigtige, at Christian kommer væk og får noget mere plads.«

Nyheden kommer i kølvandet på, at danskeren ikke bare har fået en bænkplads i onsdagens kamp mod Hellas Verona.

Danskeren er ikke engang at finde i Inters trup, men er derimod fløjet til Danmark for at være sammen med hustruen Sabrina, der er højgravid.

»Det er ikke en hån mod hans professionalisme, og det er ikke en straf. Det er bare en situation, der har udviklet sig, og det er kun fair, at han kan tage et sted hen, hvor han kan spille mere fast,« fastlår Marotta.

Opdateres...