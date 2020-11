Christian Eriksen. Fremtid. Inter. Italien.

Hvis det var en Google-søgning, ville den næppe bringe særligt mange gode nyheder med sig for Eriksen.

Den danske landsholdsstjerne har nemlig kæmpet med at få en fast plads på Inter-holdet, siden han skiftede til klubben fra Tottenham tidligere i år.

Og nu lader det til, at Inter-direktør, Giuseppe Marotta, gør klar til, at Eriksen skal væk fra klubben til januar.

Direkte adspugt om Eriksen siger han ifølge Football Italia:

»Det vigtige ord er 'fuktionalitet'. Fodbold er fuld af disse situationer, hvor spillere bliver købt, men som så ikke fungerer på det hold eller i det taktiske system, de bliver placeret i«, siger Marotta og fortsætter:

»Vi købte Eriksen i januar for 20 millioner euro (cirka 150 millioner kroner, red.), hvilket var et fremragende køb, en god mulighed, men træneren skal naturligvis foretage sine vurderinger og har ret til at vælge sit eget hold. Hvis vi når til januar, og spilleren ikke spiller regelmæssigt, og så beder om at blive solgt, så vil vi håndtere situationen uden den mindste kontrovers,« slår han fast.

Eriksen fik lørdag de sidste fem minutter på banen, da Inter ude vandt 3-0 over Sassuolo.