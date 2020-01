Inter og Tottenham forhandler om, hvad det skal koste Inter at få Christian Eriksen til klubben i januar.

I Inter håber og tror man på, at Christian Eriksen snart kan trække klubbens sort- og blåstribede trøje over hovedet.

Søndag lyder det fra administrerende direktør Giuseppe Marotta, at den italienske klub håber på en snarlig aftale.

- Vi er optimistiske og håber på, at en aftale kan komme på plads så hurtigt som muligt, især fordi transfervinduet lukker på fredag, siger Marotta ifølge Football Italia til mediet DAZN.

- Vi skjuler os ikke. Alle ved, at vi har forhandlet med Tottenham i noget tid. Hans (Eriksens, red.) kontrakt udløber 30. juni, så det er rettighederne til ham i de næste seks måneder, vi diskuterer, siger Inter-direktøren.

Fredag lød det fra flere medier, at de to klubber var blevet enige om en aftale, der sender den danske midtbanespiller til Milano-klubben.

Lørdag skrev engelske BBC Sport, at Inter håber på at færdiggøre handlen mandag.

Christian Eriksen var ikke med i Tottenhams kamptrup, da klubben lørdag mødte Southampton i FA Cuppen.

Efter opgøret, der endte 1-1, beklagede Tottenham-manager José Mourinho sig over det langtrukne forhandlingsforløb med Inter og afviste, at det var London-klubbens skyld, at danskerens eventuelle skifte trækker ud.

