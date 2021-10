Ud af det blå meldte Christian Eriksens arbejdsgiver, Inter, torsdag ud om danskeren. Men hvorfor gjorde de det?

I en note i Inters regnskab for 2020/2021-sæsonen, som klubben præsenterede for sine aktionærer torsdag, oplyste den milanesiske klub, at den forventer at realisere Eriksens værdi på 136 millioner kroner og åbner dermed op for et salg.

Ifølge sportsøkonom fra Deloitte Jesper Jørgensen, er der en helt særlig grund til, at Inter har oplyst om Eriksens situation i et notat.

»Regnskabsreglerne siger, at du skal beskrive særlige usikkerheder i dit regnskab. Inter har ham stående bogført til 136 millioner kroner, og der er usikkerheder om, hvorvidt han er pengene værd,« siger han.

Foto: MATTEO BAZZI

Altså er det helt simple regler, der gør, at Inter er forpligtet til at oplyse om Christian Eriksen og hans værdi.

Usikkerheden om Eriksens værdi stammer naturligvis fra, at Eriksen ikke har betrådt en fodboldbane siden 12. juni, hvor han foran en hel verden kollapsede under Danmarks første kamp ved sommerens EM-slutrunde. Derfor kan man stille spørgsmålstegn ved, om Eriksen stadig er de 136 millioner kroner værd, hvilket som nævnt er årsagen til, at Inter skal inkludere Eriksen i regnskabet.

»Det er for, at regnskabslæseren kan vide, at her står et tal, der hedder 136 millioner, og det kan vise sig, at det kan være et helt andet tal. Lige nu er der bare ikke et grundlag for at finde ud af, hvilket tal det skal være.«

»Regnskabslæseren må selv forholde sig til det og sige, om de 136 millioner skal være nul. Så kan de selv trække 136 millioner fra. Så det er derfor, at man skal skrive det,« siger han.

Christian Eriksen kan ikke fortsætte sin karriere i Italien, da reglerne i landet lyder på, at han ikke må fortsætte med at spille med en ICD-enhed i hjertet. Derfor ligner de mest sandsynlige scenarier, at danskeren enten genoptager sin karriere uden for Italiens grænser eller stopper den helt. Af de to scenarier vurderer sportsøkonomen, at det helt sikkert er det første scenario, som de italienske mestre vil fortrække.

»Der er ingen tvivl om, at Inter, ligesom alle os andre, håber, at han får gang i karrieren.«

»Dybest set håber de på, at der kommer for eksempel en engelsk klub og køber ham, så de får pengene hjem igen,« slutter Jesper Jørgensen.