Andrés Iniesta har spillet sin sidste landskamp for Spaniens landshold efter VM-nederlaget til Rusland.

Moskva. VM-nederlaget til Rusland blev Andrés Iniestas sidste minde om tiden på det spanske landshold.

Efter nederlaget meddeler den spanske midtbanespiller nemlig, at han stopper på Spaniens landshold.

34-årige Iniesta startede på bænken mod Rusland, men kom ind i anden halvleg.

Han havde da også et godt forsøg, som Ruslands målmand, Igor Akinfeev, tog sig af fem minutter før tid.

Desværre for Iniesta og Spanien blev det ikke til avancement for spanierne. Rusland vandt 4-3 i straffesparkskonkurrencen, efter at den ordinære kamp var blevet 1-1.

Spaniens landstræner, Fernando Hierro, hyldede den spanske kreatør efter det overraskende nederlag i hans sidste kamp.

- Jeg anerkender ham som en af de største spillere i historien. Det var, som om han spillede sin første kamp, da han blev skiftet ind, og jeg takker ham fra bunden af mit hjerte, siger Hierro ifølge fifa.com.

Iniesta kan se tilbage på en landsholdskarriere, hvor han sammen med Spanien vandt EM i 2008 og 2012 samt VM i 2010. Han blev matchvinder i finalen i 2010 mod Holland.

Iniesta meddelte for nylig, at han også stopper i FC Barcelona efter 22 år og fortsætter i den japanske fodboldklub Vissel Kobe.

/ritzau/