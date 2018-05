Fodboldstjernen Andres Iniestas kalder Japan for sit nye hjem i tweet med ejeren af klubben Vissel Kobe.

København. Den japanske fodboldklub Vissel Kobe kan meget vel være Andres Iniestas kommende arbejdsgiver.

Sådan tolkes et tweet af fodboldstjernen onsdag i hvert fald af internationale nyhedsbureauer.

Fodboldstjernen har lagt et foto af sig selv og klubejer i Vissel Kobe, Hiroshi Mikitani, på Twitter.

De to giver hinanden hånden, og billedet suppleres af teksten "På vej til mit nye hjem med min nye ven".

Billedet ser ud til at være taget i et privatfly, og Iniestas tweet er også suppleret af tre emojis (figurer, red.) med en fodbold, et fly og Japan.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...

Iniesta meddelte i april, at den netop overståede sæson ville blive hans sidste i FC Barcelona efter en imponerende karriere med otte mesterskaber og fire Champions League-sejre med Barcelona.

Vissel Kobe ligger i øjeblikket nummer seks i den bedste japanske række, hvor der er spillet 15 kampe.

I sæsonen forinden sluttede Vissel Kobe som nummer ni i ligaen.

Skifter Andrés Iniesta til Vissel Kobe bliver han klubkammerat med tyske Lukas Podolski, der skiftede til klubben fra tyrkiske Galatasaray sidste sommer.

Han går også i fodsporene på danske Michael Laudrup, som AFP beskriver som Iniestas barndomsidol.

Michael Laudrup spillede for den japanske klub i sæsonen 1996/97, efter at danskeren sagde farvel til spansk fodbold.

Ifølge AFP har Iniesta stået øverst på ønskelisten hos den hovedrige klubejer.

Hiroshi Mikitani står også i spidsen for Rakuten, som er sponsor i FC Barcelona.

Skifter spanieren til japansk fodbold vil det givetvis give ligaen et løft, efter at fodboldstjerner i de senere år typisk er skiftet til kinesisk fodbold.

Rygerne om Iniestas fremtid har på det seneste også primært drejet sig om et skifte til en klub i Kina.

