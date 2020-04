Andrés Iniesta.

En af de helt store troldmænd med en fodbold i det 21. århundrede.

En mand med et propfyldt trofæskab: to Champions League-turneringer, to EM-turneringer, en titel som verdensmester og ni spanske mesterskaber. Og mange, mange flere titler.

Men også en mand, der på trods af massiv succes på fodboldbanen kæmpede med en led depression i en årrække. Det afslører han i en dokumentar, som er lavet af Rakuten TV.

Andrés Iniesta (tv.) vandt blandt andet Champions League med FC Barcelona i 2009. Men det var også dér, han var nede i et sort hul. Foto: John Sibley

Depressionen var værst i 2009, fortæller den nu 35-årige midtbanespiller, der både vandt den spanske pokalturnering, Champions League og det spanske mesterskab det år.

»Jeg havde det ikke godt, jeg var ikke mig selv (...) Alt var mørkt, alt, jeg så, var sort,« siger Andrés Iniesta.

Den mangeårige Barcelona- og spanske landsholdsspiller havde enorm sportslig succes det år. Men det var også dér, han mistede en af sine nærmeste venner.

Det var Espanyol-spilleren (den anden Barcelona-klub, red.) Dani Jarque, som blev fundet død ved klubbens træningslejr i august 2008. Han blev blot 26 år.

Andrés Iniesta (forrest) har spillet for japanske Vissel Kobe siden 2018 efter 16 år på Barcelonas førstehold. Her ses han i aktion mod netop Barcelona og Sergio Busquets. Foto: Kazuhiro NOGI

»Da jeg fik det at vide, føltes det som at blive slået med en knytnæve. Et ekstremt hårdt slag, som knockoutede mig og fik mig til at falde langt ned. Jeg havde det virkelig ikke godt,« siger Andrés Iniesta.

Den spanske stjerne formåede at besejre depressionen med hjælp fra en psykolog, men undervejs så det virkelig slemt ud for fodboldspilleren.

Særlig én episode har gjort indtryk på hans far, José Antonio Iniesta, som også medvirker i dokumentaren.

»Når ens 25-årige søn kommer ind ved midnatstid og forklarer, at han vil sove sammen med sine forældre, så kan han ikke have det godt (...) Han sagde til mig: 'Jeg har det ikke godt', hvorefter jeg spurgte ham, hvad der var galt. 'Jeg ved det ikke, jeg har det ikke godt,' svarede han. På et tidspunkt nåede jeg at tænke, at det ville være bedre, hvis han stoppede med at spille fodbold.«

Andrés Iniesta fejrer sejrsmålet ved VM-finalen i 2010 mod Holland. Under fejringen hylder han sin afdøde ven Dani Jarque, der spillede for den anden Barcelona-klub, Espanyol. Foto: Andrew Boyers

Som bekendt fik Iniesta det bedre. Han har spillet fodbold i 11 år siden episoden. Og så er han blevet en helt for Espanyol-fansene, selv om de historisk set er FC Barcelonas rivaler.

Det er der en ganske simpel grund til.

Under VM-finalen i 2010 scorede Iniesta det afgørende mål, der gav sejren til Spanien. Han løftede sin trøje og afslørede en undertrøje med beskeden 'Dani Jarque altid med os' for at hylde sin afdøde ven.

Fra den dag blev han, som den eneste FC Barcelona-spiller, hyldet af Espanyol-tilhængerne, når de to hold skulle mødes. Det skete med klapsalver, hver gang hans navn blev råbt op, eller når han blev skiftet ud i klubbernes interne kampe.