Andrés Iniesta er en af sin generations dygtigste fodboldspillere.

Hele to gange er han endt i top 3 ved Ballon d'Or-kåringerne, der hædrer verdens bedste fodboldspiller. Og en af dem, der har inspireret hans spil mest, og som han ser mest op til, er faktisk dansk.

»Mit idol, eller mine idoler faktisk, har altid været Michael Laudrup og Guardiola. Det var de to spillere, som jeg prøvede at nærme mig mest, som jeg forsøgte at kopiere så meget som muligt, samtidig med at jeg beholdte min egen stil,« fortæller Andrés Iniesta ifølge blandt andre France Football.

»For mig som spiller var det de to, som jeg så mest op til, da jeg var ung.«

Michael Laudrup spillede for FC Barcelona i fem år, inden han tog videre til Real Madrid og Vissel Kobe. Sidstnævnte klub spiller Andrés Iniesta i i dag. Foto: Claus Fisker Vis mere Michael Laudrup spillede for FC Barcelona i fem år, inden han tog videre til Real Madrid og Vissel Kobe. Sidstnævnte klub spiller Andrés Iniesta i i dag. Foto: Claus Fisker

Iniesta, der i dag spiller i japanske Vissel Kobe, er intet mindre end en vaskeægte Barcelona-legende, hvor han har spillet 674 kampe fordelt over 16 år og båret anførerbindet et hav af gange.

Derudover har han vundet EM to gange med det spanske landshold, ligesom det blev til VM-guld i 2010.

Den klejne midtbanemand er dog langtfra den første superstjerne, der forklarer, at Michael Laudrup var hans helt store helt.

Manchester Citys spanske midtbanespiller David Silva har også tidligere udtalt, at han så op til den danske tekniker.

»Jeg var som forstenet, når jeg så ham spille,« har han blandt andet sagt om Laudrups fodboldspil.