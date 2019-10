Den danske angriber Marcus Ingvartsen scorede sit første mål som Union Berlin-spiller, da Freiburg blev slået.

Marcus Ingvartsen brød en lang måltørke, da han lørdag scorede sit første mål som Union Berlin-spiller.

Med et flot skud fra distancen sendte den danske angriber således bolden i kassen i en ligakamp for første gang siden 16. januar 2018. Dengang spillede han for belgiske Genk.

Ingvartsens scoring gjorde det til 2-0 i Union Berlins sejr på samme cifre over Freiburg, der ellers har fået en god start på sæsonen.

Dermed brød oprykkerne fra den tyske hovedstad en stime på fire nederlag i træk med sin kun anden sejr i denne sæson.

De tre point gør, at Union Berlin kravler op over nedrykningsstregen og indtager 13.-pladsen med syv point på kontoen.

Inden Marcus Ingvartsen sendte bolden i mål i kampens afslutning, havde hans holdkammerat Marius Bulter med en perle af et langskud gjort det til 1-0 efter kun 55 sekunders spil.

Med Yussuf Poulsen i startopstillingen spillede RB Leipzig hjemme 1-1 med Wolfsburg, der med resultatet stadig er det eneste ubesejrede hold i Bundesligaen.

Det så ellers ud til, at Poulsen og co. ville få skovlen under gæsterne som de første i denne sæson.

Efter en målløs første halvleg skulle der gå cirka ti minutter af anden, før Leipzig fik bragt sig foran.

Yussuf Poulsen havde en birolle i scoringen, da han i en luftduel fik afskærmet en Wolfsburg-spiller og på den måde sørget for, at bolden røg videre til Timo Werner.

Den tyske angriber kvitterede ved køligt at afdrible Wolfsburg-målmand Pavao Pervan og sparke bolden i et tomt mål.

Scoringen sendte Wolfsburg i offensiven, og med cirka ti minutter tilbage af kampen var der gevinst, da Wout Weghorst tæt på mål prikkede bolden i nettet med kampens sidste scoring.

Bayern München måtte ligeledes nøjes med et enkelt point lørdag, da de forsvarende mestre mødte upåagtede Augsburg.

Det sydtyske storhold kom bagud allerede i kampens første minut, men fik efterfølgende både udlignet og bragt sig foran efter mål af Robert Lewandowski og Serge Gnabry.

Men i kampens overtid sikrede Augsburg uafgjort, da Alfred Finnbogason gjorde det til 2-2.

/ritzau/