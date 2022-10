Lyt til artiklen

Cristiano Ronaldo er ude i kulden hos Manchester United.

Han er længe blevet rygtet til mange forskellige klubber i Europa.

Men nu ser det ud til, at klubejer David Beckham vil hente Ronaldo over til den anden side af Atlanten. Det skriver The Sun.

David Beckham, der var med til at grundlægge Inter Miami i 2018, har snakket om muligheden og forberedt et transferbeløb på 30 millioner pund for den portugisiske legende.

United har tidligere afslået et forsøg på at købe ham fri i det sidste transfervindue og insisterede på, at de ville have et større beløb.

Inter, der nåede MLS-slutspillet for nylig, tror på, at Ronaldo nu kan være tilgængelig for ingenting, efter at Ten Hag gjorde det klart, at han ikke har en større rolle i Manchester Uniteds planer.

Men Old Trafford-legenden og tidligere holdkammerat Wayne Rooney hævder, at den femdobbelte Ballon D'Or-vinder er forbi sit bedste.

Rooney – nu chef for MLS-klubben DC United – insisterede: »Cristiano og Lionel Messi er to af de bedste spillere, der nogensinde har spillet.«

»Men i sidste ende indhenter tiden os alle sammen. Det er en hård en for Cristiano. Han er åbenbart ikke den spiller, han var, da han var 22 eller 23.«