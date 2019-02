Kun Gianni Infantino stiller op til præsidentvalget i FIFA. Ingen andre har meldt sig som kandidat.

Vejen er banet for endnu en periode som præsident for det internationale fodboldforbund for Gianni Infantino.

Han er nemlig den eneste, der har meldt sig som kandidat før deadline 5. februar, og derfor står han til fire år mere på posten.

FIFA-præsidentvalget foregår 5. juni 2019 på forbundets kongres i Paris.

Den 48-årige fodboldpolitiker blev valgt som FIFAs præsident i 2016, efter at en stor korruptionsskandale i forbundet havde tvunget den mangeårige præsident Sepp Blatter væk fra posten.

Tidligere var Infantino generalsekretær i det europæiske fodboldforbund (UEFA).

Under hans ledelse i FIFA er det besluttet at udvide herrernes VM-slutrunde til 48 hold. Det sker fra 2026, når turneringen afholdes i USA, Mexico og Canada. Der er fortsat ikke taget stilling til, om VM i 2022 i Qatar skal udvides til 48 hold.

Allerede nu står det imidlertid klart, at turneringen i modsætning til tidligere slutrunder skal afvikles i november og december. Skal slutrunden udvides allerede i 2022, kræver det, at flere lande deles om værtskabet.

/ritzau/AP