Troen på egne evner var altafgørende for, at Brøndby vendte 0-1 til 2-1 i søndagens kamp mod FC København.

Brøndbys trup har oparbejdet en vindermentalitet ud over det sædvanlige i Alka Superligaen.

Denne mentalitet var altafgørende, da Brøndby søndag vendte 0-1 mod FC København til en snæver 2-1-sejr kort før slutfløjt.

Det mener Brøndby-spilleren Hany Mukhtar, som scorede sejrsmålet med ét minut tilbage af den ordinære spilletid.

- Vi har vist så mange gange i denne sæson, at vi altid kan komme tilbage, når vi har været bagud, siger Hany Mukhtar.

Med sejren er Brøndby ubesejret i 23 kampe i Alka Superligaen.

Seneste nederlag var tilbage i august måned i fjor. De mange sejre har en selvforstærkende effekt ifølge målmand Frederik Rønnow.

- Når vi ikke har tabt i så lang tid, og vi har præsteret så godt, så er der bare en stor tro på tingene. Vi er inde i et momentum.

- Vi kreerede chance på chance. Blev vi ved med det, ville vi også få bolden i mål, siger Frederik Rønnow.

Midtbanegeneralen Christian Nørgaard er enig.

- Det er forstærkende, når vi tidligere har vundet sent i kampene. Vi vidste, at intet var overstået, før kampen var slut. Vi gav ikke op, før der blev fløjtet af, og det blev vi belønnet for, siger Christian Nørgaard.

Med ti minutter tilbage af kampen mod FCK, var stillingen 1-1. I stedet for at læne sig tilbage og være tilfredse med ét point, blev Brøndbys spillere ved med at angribe.

Det vidner om en vindermentalitet hos Brøndby.

- Vi var ikke tilfredse med 1-1. Vi vil vinde hver kamp. Det er i år, hvor vi skal vinde, og det har vi en stor tro på, at vi kan. Vi havde en tro på, at hvis de scorede, så ville vi score to mål mere, siger Johan Larsson.

Brøndby-træner Alexander Zorniger anerkender, at sejren gav Brøndby tre meget vigtige point. Han roser sit holds styrke til at vende kampene på hovedet.

- Vi kan vende alle kampe, lige meget om vi er bagud mod Silkeborg eller FCK, men intet hold er uovervindeligt, siger Alexander Zorniger.

Brøndbys næste kamp i ligaen er på torsdag i et vaskeægte topopgør ude mod FC Midtjylland.

Begge hold har inden kampen 69 point i toppen af rækken.

/ritzau/