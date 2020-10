Coronarestriktionerne er blevet forlænget til udgangen af oktober, og det betyder, at tilskuerordningen med 500 til hver kamp står fast i samme periode.

Det betyder også, at FC Midtjylland ikke får lov til at forkæle deres fans med Champions League-fodbold på MCH Arena.

I hvert fald ikke til den første kamp mod Atalanta, som skal spilles 21. oktober. Det bekræfter klubbens kommercielle direktør, Jacob Jørgensen:

»Vi skal holde os til de 500. Landenes myndigheder overruler Uefa på godt og ondt. Så det stopper os ved 500.«

Jacob Jørgensen. Foto: Henning Bagger

Uefa havde ellers meldt ud, at de ville give klubberne lov til at lukke 30 procent af stadionkapaciteten ind. Derfor havde FC Midtjylland udsigt til at kunne lukke mellem 2.500 og 3.000 tilskuere ind. Men det bliver ikke aktuelt til den første kamp:

»Det er mega ærgerligt for vores sponsorer og fans. Herudover er det rigtig træls rent økonomisk.«

Klubben havde frygtet det scenarie og var derfor ikke begyndt at sælge billetter til kampen. De har lært at afvente situationen, når virkeligheden er, som den er:

»Vi vidste, at det var svært at drive virksomhed i et land, hvor retningslinjerne ændrer sig, hvis ikke dag for dag, så jævnligt. Det har vi lært. Så vi prøvede at afvente og se, hvad der ville ske, og nu har vi fået det værst tænkelige svar fra regeringen. Det må vi forholde os til.«

I Superligaen har klubben lukket 150 fans ind under de nuværende restriktioner, men det kommer ikke til at ske i Champions League, bekræfter han. Der er simpelthen for mange pladser, der skal afsættes til kampafviklingen:

»Uefa har ansat nogle mennesker, der er tv-produktion, udeholdets delegation, Uefa-gæster, vores egne ansatte, almen presse, bolddrenge og så videre. Så det løber op i, at vi kan lukke en meget lille andel af vores største sponsorer ind. Det giver desværre ikke mening, som vi ser det i Superligaen, at lukke fans ind. I det her tilfælde kan der ikke engang komme 150 personer ind.«

Der er fortsat håb til klubbens to resterende hjemmekampe i Champions League. De er mod henholdsvis Ajax og Liverpool.