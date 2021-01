Juventus-angriberen Cristiano Ronaldo bliver af flere hyldet som den fodboldspiller, der har scoret flest mål nogensinde, efter at han onsdag aften scorede sit mål nummer 760, da Juventus slog Napoli 2-0 i den italienske Super Cup.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har dog ikke nogen officiel opgørelse.

Men ifølge flere medier og fodboldhistorikere overhalede Ronaldo med sin scoring tjekkiske Josef Bican, der var aktiv fra 1931 til 1955. Tjekken scorede ifølge flere medier 759 officielle mål.

»Den fantastiske Cristiano Ronaldo har scoret sit mål nummer 760 i aften og overhaler dermed Josef Bican som fodboldhistoriens største målscorer. Sikke en bedrift,« skriver den tidligere engelske landsholdsangriber Gary Lineker på Twitter.

Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Foto: MIGUEL MEDINA

Nogle opgørelser viser dog, at både Bican og brasilianerne Pelé og Romario scorede over 1000 mål i løbet af deres karrierer.

Men de statistikker inkluderer kampe på amatørniveau samt uofficielle kampe og venskabskampe.

Ronaldo har i løbet af sin karriere spillet for fire klubber på højeste niveau: Sporting, Manchester United, Real Madrid og Juventus.

Hans største aktive rival er argentinske Lionel Messi, som sidste måned slog rekorden for flest mål scoret for en enkelt klub, da han scorede sit mål nummer 644 for FC Barcelona.

35-årige Ronaldo har scoret 102 mål for Portugal, hvilket gør ham til den mest scorende europæer i historien i landsholdsregi.

/ritzau/Reuters