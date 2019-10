30 spillere, men ingen Neymar.

Nu har France Football set sig nødsaget til at forklare, hvorfor brasilianeren ikke er blevet nomineret til den prestigefyldte Ballon d'Or-pris i år.

Beskeden fra det franske fodboldmagasin er, at Neymar har haft 'et sort år'. Altså i 2019.

Sådan beskrives det i en længere redegørelse på France Footballs hjemmeside om, hvorfor Neymar for første gang ikke er nomineret til den fineste pris - en slags bevis på at man har været den bedste fodboldspiller i verden. Mener nogle.

Neymar er ikke blandt verdens 30 bedste fodboldspillere i 2019. Foto: FELINE LIM Vis mere Neymar er ikke blandt verdens 30 bedste fodboldspillere i 2019. Foto: FELINE LIM

Herefter følger så otte (!) nedslag på kontroversielle episoder i 2019, hvor med den brasilianske fodboldspiller har bragt sig i fokus for andet end fodboldspillet.

'Et kompliceret år for PSG-spilleren, der delvist retfærdiggør hans fravær fra listen,' som det en kende kryptisk lyder fra France Football.

punkt handler om skaden, Neymar pådrog sig i januar og kostede en længere pause. punkt fokuserer på de harske bemærkninger (den stadig skadede) brasilianer kom med mod dommeren, efter at PSG i marts blev slået ud af Manchester United i Champions League. Det kostede et par karantænedage. punkt handler om de tre dage karantænedage, Neymar modtog for at komme i infight med en tilskuer efter en tabt pokalfinale med PSG. punkt har fokus på endnu en skade, der i sidste øjeblik kostede deltagelsen ved Copa America. punkt berører den voldtægtsanklage en brasiliansk kvinde kom med i sommer. Neymar endte med at blive renset for den. punkt betegnes 'sommerens sæbeopera', og det drejer sig selvfølgelig om den meget omtalte - men mislykkede - transfer tilbage til FC Barcelona. punkt beskriver den utilfredshed, som PSG-tilhængerne har rettet mod ham, efter førnævnte transfer-saga. punkt rundes af med endnu en skade, der for nylig kostede Neymar endnu en pause.

Det er første gang siden 2010, at Neymar ikke er nomineret til Ballon d'Or.

Sidste år blev Luka Modric tildelt den prestigefyldte pris.

Kroaten var dog heller ikke blandt de nominerede, der blev offentliggjort mandag.

Og det er første gang nogensinde, at en spiller slet ikke er nomineret året efter at have vundet prisen.

Datoen for prisuddelingen er endnu ikke offentliggjort.

De nominerede kan ses herunder:

Ballon d'Or-nominerede De 30 nominerede til Ballon d'Or er: Sadio Mané, Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker, Georginio Wijnaldum, Virgil van Dijk, Roberto Firmino og Mohamed Salah (Liverpool)

Raheem Sterling, Sergio Agüero, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne (Manchester City)

Lionel Messi, Frenkie de Jong, Marc-Andre ter Stegen, Antoine Griezmann (Barcelona)

Dusan Tadic, Donny van de Beek (Ajax)

Kylian Mbappé, Marquinhos (PSG)

Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligt (Juventus)

Karim Benzema, Eden Hazard (Real Madrid)

Hugo Lloris, Son Heung-min (Tottenham)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal).

Robert Lewandowski (Bayern München)

Kalidou Koulibaly (Napoli)

Joao Felix (Atlético Madrid).