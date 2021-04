Folkefesten er sikret, Danmark får sine tre EM-kampe på hjemmebane, og landsholdet er i den bedste forfatning i årevis.

Der er egentlig masser at smile af, men det bliver svært at se på de danske fans under de kommende tre brag i Parken.

De 16.000 tilskuere, der får lov at overvære kampene mod Belgien, Rusland og Finland, skal nemlig bære mundbind under EM-opgørene – også når de har sat bagdelen i plastiksædet.

»Vi vil snarligt informere om den specifikke type mundbind, som skal bæres i Parken,« oplyser Uefa om kravet.

Der skal holdes større afstand under sommerens EM-kampe i Parken. Foto: Liselotte Sabroe

Tilskuerne får trods alt lov at fjerne mundbindet, når stemmen skal smøres med en øl – men ellers er der lagt op til et stort maskebal på Østerbro.

Reglerne fremgår af Uefas opdaterede retningslinjer for EM-slutrunden, hvor et arsenal af sikkerhedskrav er taget i brug for at undgå smittespredning af covid-19.

Det bliver altså med afsprittede hænder og god sikkerhedsafstand, når de danske roligans skal heppe Kasper Hjulmands tropper frem til sejr i Parken.

Den nøje planlagte sikkerhedsplan begynder allerede, inden tilskuerne træder ind på stadion og skal fremvise et gyldigt coronapas.

Fansene vil blive delt op i grupper, så de ikke skal ankomme samtidig. Uefa oplyser, at man får tildelt et tidsvindue på 30 minutter, hvor man skal indfinde sig på stadion.

Efter ankomsten til Parken får tilskuerne klar besked på at holde god afstand til hinanden. Der skal til enhver tid holdes mindst halvanden meters afstand til andre mennesker.

Herefter får man besked på at gå direkte til den plads, der står på billetten – og her skal man blive. Også helst i pausen, lyder det fra Uefa:

»Indtag ikke andre pladser end den, som fremgår på din billet. Bliv på din plads i pausen, og begræns din bevægelse til og fra dit sæde så meget som muligt.«

Thomas Delaney har styr på sikkerhedskravene til EM-kampene. Foto: Liselotte Sabroe

Fra den plads kan fansene forhåbentlig se frem til masser af danske mål, men de skal fejres mere behersket, end vi ellers er vant til på nationalstadionet:

»Lad være med at give hånd. Undgå knus og kram, highfives og enhver anden kontakt med andre personer,« forklarer Uefa i retningslinjerne.

Lene Kryger, managing director for Euro2020 i København, som slutrunden retteligt hedder, forklarer, at det er Uefa, der har tegnet retningslinjerne:

»EM-kampene afvikles som udgangspunkt under Uefas guidelines – også når det gælder sikkerheden for fans på stadion.«

Danske fans på plads i Parken. Foto: Liselotte Sabroe

Dog åbner hun døren på klem for kram, highfives og et maskefald i Parken – hvis altså de danske politikere og myndigheder er villige til det:

»Det er derfra op til de 11 værtsbyer at justere retningslinjerne, så de harmonerer med myndighedernes anbefalinger med fuldt fokus på sikkerhed og tryghed for fansene og alle andre aktører på stadion,« siger hun.

Det er fortsat uvist, præcis hvor mange danske fans der får lov at overvære de historiske EM-kampe mod Finland, Belgien og Rusland.

En ekspertgruppe for store arrangementer foreslog i sidste uge, at der kan lukkes cirka 15.900 tilskuere ind til kampene.

Tidligere havde kulturminister Joy Mogensen garanteret, at der kunne lukkes 11.000-12.000 tilskuere ind i Parken.

Når beslutningen er truffet, vil der blive lavet en lodtrækning, der afgør, hvem der får lov at bruge sine billetter til de eftertragtede kampe, og hvem der trækker nitten og i stedet må se fodbold i fjernsynet.