Andreas Maxsø lignede en mand på vej væk fra Brøndby, men nu bliver han måske alligevel på Vestegnen.

Brøndby IF skriver i hvert fald på klubbens hjemmeside, at den normale kaptajn står til rådighed for Niels Frederiksen igen.

»Brøndby IF meddelte for nylig, at et salg af Andreas Maxsø var nært forestående. Af samme årsag har Andreas ikke været til rådighed i vores to seneste kampe. Den købende klub har nu imidlertid meddelt Brøndby IF, at de har trukket sig fra handlen.«

Andreas Maxsø har ikke været en del af Brøndbys kamptrup siden den 25. juli, hvor han ikke var med i hjemmekampen mod Viborg.

Klubben fra Vestegnen meldte først ud fredag aften, at transferen med den unavngivne klub var forsinket.

»Andreas Maxsø har de seneste par kampe siddet over, da der har pågået forhandlinger med en anden klub om et skifte. Grundet situationen i den pågældende klub, som handlen er indgået med, er transferen p.t. forsinket,« stod der i meddelelsen, inden den fortsatte:

»Derfor indgår Andreas Maxsø igen i Brøndby IFs spillertrup på lige fod med de øvrige spillere og står til fuld rådighed for trænerstaben.«

Og det er bestemt ikke et dårligt tidspunkt, at Brøndby-stjernen er til rådighed igen på. De blå-gule møder således ærkerivalerne fra FC København i Parken søndag eftermiddag klokken 16.00.

B.T. kunne i slutningen af sidste måned afsløre, at Brøndby og russiske Rostov var enige om en transfer. Men nu ser det altså ud til, at Rostov har valgt at trække sig fra handlen.

Andreas Maxsø har endnu ikke kommenteret på situationen omkring sin fremtid på fodboldbanen.