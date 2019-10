Christian Eriksen er ikke med, når Tottenham lige nu møder bundproppen Watford i Premier League, og måske er den danske landsholdsspiller savnet.

For det fortsætter ned ad bakke for Tottenham, der efter bare seks minutter kom bagud 0-1 på et mål af Abdoulaye Doucouré. Det mål kan du se øverst i denne artikel.

Christian Eriksen er slet ikke med i truppen, og det skyldes angiveligt det trælår, som han pådrog sig i landskampen mod Luxembourg i midtugen.

Han kan i stedet se med fra skærmen eller tribunen, når Tottenham forsøger at få vendt skuden mod Watford.

Tottenham har tabt tre af de seneste fem kampe og er derudvoer røget ud af cupen mod Colchester.