De har forvoldt ballade. Så meget ballade, at de ikke længere må have fans med til deres kampe.

Ved dagens pokalkamp mellem Brøndby IF og Aarhus Fremad bliver det en fanløs en af slagsen.

Det sker efter for meget urolighed – hvor det til sidst fik konsekvenser med fratagelsen af udebanefans og en bøde på 400.000 til Superliga-klubben fra Vestegnen.

Det får nu Aarhus Fremad sammen med 35 af de bedste fodboldklubber i Danmark, herunder Brøndby, FC København og FC Midtjylland med flere, til at gå sammen om at hylde dansk fodboldkultur og vise afhængigheden af klubberne.

Lørdag 16. maj: Aarhus Fremad rykker (med en sejr) op i 2. division.

»Vi klubber er afhængige af hinanden. Hvis ikke vi havde hinanden, hvem skulle vi så spille imod?« skriver Aarhus Fremad i en pressemeddelelse.

»Ingen fodboldklub ønsker at spille for tomme tribuner, uden modstander og fans!«

Initiativet har fået 2. divisionsklubben til at sende en besked til de manglende fans. Den kan du se nederst i artiklen.

I beskeden fortæller klubben, at de havde glædet sig til at byde alle velkommen.

»Vi forsøger i bedste evne at pynte en sektion af Risvangen (Aarhus Fremads hjemmebane, red.) i jeres farver, så I fortsat er repræsenteret,« skriver de.

Vestegnsklubben har også bidraget til dagens kamp – dog i den lidt mere våde afdeling fremgår det af beskeden.

»Vi takker for jeres enorme bidrag på 28.000 kroner til øl.«

Kampen mellem Brøndby og Aarhus Fremad fløjtes i gang klokken 14.30 – og vises på DR1.