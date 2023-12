Et stormløb mod Parkens indgang blev afværget.

Det fortæller vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard til B.T. tirsdag aften, hvor FC København møder Galatasaray i en afgørende kamp i sidste runde af Champions Leagues gruppespil.

»Det var nogle fans, som uden billetter forsøgte at komme ind ved at kravle over hegnet. Vi var forberedt på, at folk ville komme med falske billetter og en sådan situation ville opstå,« siger han.

Derudover er tre anholdt blevet for fyrværkeri, men de fik lov at gå igen, da de havde modtaget en bøde.

»Vi har accepteret pyroteknik så længe, man ikke har kastet efter nogen.«

Men det gjorde de tre anholdte, fortæller vicepolitiinspektøren.

»Det kan vi ikke acceptere. Andre risikerer at komme til skade, når det sker.«

