Heller ikke onsdag var der nogen Christian Eriksen i sigte i landsholdslejren i Helsingør. Landstræner Åge Hareide havde ellers et forsigtigt håb om, at den fynske stjernespillers kæreste Sabrina Kvist havde født, så han kunne dukke op til træningen onsdag, men den plan er, foreløbig, udskudt med en dag.

Det var også tirsdag, at Åge Hareide understregede vigtigheden i at give Christian Eriksen 'fred og ro' til at koncentrere sig om sin familieforøgelse. Det er dog ikke sådan, at spillerne også har sat landsholdets største profil på hold. En sådan aftale er ikke lavet blandt spillerne.

»Nej, vi har ikke lavet nogen aftaler, men Christian holder kontakt med dem, han synes, han skal holde kontakt med, og så er det jo det. Så ser vi hvordan og hvorledes,« siger Viktor Fischer, der efter to dages træning uden Christian Eriksen på banen beretter, at alle glæder sig til at få den vigtigste brik på holdet tilbage.

Viktor Fischer under pressemøde onsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Ja, vi glæder os. Det kommer alligevel til at betyde en del. Det er vi mange, der glæder os til. Vi håber først og fremmest, at han får et sundt og rask barn, og at hans kæreste har det godt, når hun på tidspunkt er færdig med at føde. Og så glæder vi os til, at vi får Christian Eriksen, fodboldspilleren, tilbage,« tilføjer Fischer.

Fra landstræneren har det lydt, at Christian Eriksen ikke skal ligge og bruge stressende tid på at pendle til og fra Helsingør og Odense, hvor hans kæreste befinder sig, men hvis ellers Sabrina Kvist ikke har født før torsdagens træning, kunne det godt tænkes, at der skal gøres en undtagelse lige den dag.

Her skal det officielle VM-holdbillede nemlig tages, og det vil se underligt ud, hvis Christian Eriksen ikke er at finde på det. Åge Hareide og Christian Eriksen havde dog før træningen onsdag ikke lavet nogen aftale om det.

»Nej, jeg har ikke snakket med ham i dag. Jeg snakkede med ham i går, og der sagde han, at han håber at være her torsdag. Vi skal tage holdbillede i morgen, og der skal han næsten være der, så det tror jeg, at han kommer til,« siger Åge Hareide og fortsætter:

»Jeg regner med, at han vil kontakte mig i dag, hvis der er nyt at fortælle,« forklarer landstræneren, der nok kan få rykket landsholdsfotoet, hvis Christian Eriksen ikke kan være med på det og deltage i det, der ofte er en hyggelig dag for et hold med masser af spas foran fotografen.

Efter nogle dage med fokus på kritik fra spillere, der ikke blev valgt til VM-truppen, lyder det da også til, det endelige VM-landshold er ved at være faldet på plads, og Viktor Fischer fortæller om god stemning blandt de 23 spillere.

»Vi er super begejstrede. Det er et par dage siden, at de sidste blev siet fra, og det har vi dealet med. Vi tænker fremad og kun på den kamp, vi spiller mod Mexico. Jeg glæder mig til at skulle ud at træne og spille på lørdag. Begejstringen vil ingen ende tage,« pointerer FCK-spilleren, der nu nok bliver endnu mere begejstret, når hans ven Eriksen melder sig fuldtud tilbage i landsholdslejren.

Sabrina Kvist har passeret terminen med omkring en uge.