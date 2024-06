Nyligt tilbagevendte Thibaut Courtois vogter målet for Real Madrid i Champions League-finalen lørdag aften.

Den belgiske stjernemålmand Thibaut Courtois er med fra start, når Real Madrid lørdag aften møder Dortmund i Champions League-finalen i fodbold.

Det bekræftede Real Madrid-træner Carlo Ancelotti på et pressemøde fredag aften.

Dermed gav han svaret på det målmandsspørgsmål, der har været et hedt emne i spansk presse i dagene op til finalen.

Courtois er først for nylig vendt tilbage fra en langvarig knæskade, der har plaget ham hele sæsonen, og i mellemtiden har Andriy Lunin med stor succes vikarieret i målet.

Men ukraineren har været plaget af sygdom op til finalen, og det har gjort valget lettere for Ancelotti.

- Lunin har influenza og rejser fra Madrid i morgen (lørdag, red.). Han har det fint, men i morgen sidder han på bænken. Courtois spiller, fastslår Real Madrid-træneren.

32-årige Courtois har været Real Madrids førstevalg i målet, siden han kom til klubben fra Chelsea i 2018.

For to år siden fik han med en stor præstation en hovedrolle, da den spanske hovedstadsklub vandt Champions League med en finalesejr over Liverpool.

En korsbåndsskade har dog spoleret næsten hele sæsonen, og Courtois har blot spillet fire kampe, siden han fik comeback 4. maj. Knæproblemerne er også årsag til, at han ikke er del af Belgiens trup til EM-slutrunden.

Champions League-finalen spilles på Wembley i London lørdag aften. Her kan Real Madrid finde turneringen for 15. gang.

/ritzau/